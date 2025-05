Lenny Kravitz ha trovato la combo perfetta per stare una favola

Gli anni passano ma non toccano LennyKravitz. Il musicista presta più attenzione all'età biologica che alla data riportata sul suo certificato di nascita e gode ancora di una salute di ferro: addominali scolpiti e, soprattutto, un ottimismo a prova di bomba. I suoi segreti: trovare il giusto equilibrio tra cardio e muscolatura, praticare il digiuno intermittente, meditare e, forse, anche quel tocco di fiducia in più che gli dà la sua nuova fragranza Y Le Parfum di Yves Saint Laurent. Ecco a voi l'intervista con un artista dall'energia travolgente e contagiosa.GQ - Tra poche settimane festeggerai i tuoi 61 anni e sembri sempre in ottima forma fisica. Com'è la tua routine di allenamento?LennyKravitz - L'allenamento fa parte della mia vita, come mangiare o respirare. Mi alleno quasi tutti i giorni, è fondamentale. 🔗Gqitalia.it © Gqitalia.it - Lenny Kravitz ha trovato la combo perfetta per stare una favola

«L'amore della mia vita», commenta la rockstar riferendosi all'adorata mamma, attrice dell'iconica serie I Jefferson. Nello spazio a lei dedicato, Kravitz ha esposto una collezione di ritratti materni scattati da suo padre

