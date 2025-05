L’Empoli torna a vincere dopo 11 gare | batte il Parma all’ultimo respiro e rivede la salvezza

Per l'Empoli un thriller lungo 90 minuti contro il Parma: in vantaggio con Fazzini, poi recuperato dal Parma in dieci, infine il gol partita all'86 di Anjorin. I toscani sono tornati alla vittoria dopo 11 partite consecutive senza i 3 punti e rivede la salvezza: è quarto ma Venezia e Lecce devono ancora giocare. 🔗Leggi su Fanpage.it

