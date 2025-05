Leganes-Espanyol domenica 11 maggio 2025 ore 14 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Ultima chiamata per i Pepineros?

Il Leganés è uscito dal Sanchez Pizjuan con una dose di rimpianti altissima: dopo essere stati in vantaggio, infatti, i Pepineros sono stati rimontati dal Siviglia ma sono riusciti a riagguantare nuovamente gli andalusi e, all'ultimo secondo, hanno avuto un'occasione colossale per portare a casa i 3 punti ma Diomandè ha incredibilmente fallito la realizzazione.

