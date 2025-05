Leader europei a Kiev Meloni | subito una tregua totale e incondizionata di 30 giorni

L'Europaunita a sostegno dell'Ucraina per la pace e la sicurezza nella regione. La premier Giorgia Meloni ha partecipato da remoto in video-collegamento al vertice dei Leadereuropei a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky . "Una riunione dei Leader – riporta una nota di Palazzo Chigi – sul sostegno all'Ucraina e agli sforzi in corso per raggiungere una pace giusta e duratura, che ne assicuri la sovranità e la sicurezza".Kiev, Meloni in videocollegamento: subito un cessate il fuocoLa riunione – continua il comunicato – ha permesso di rinnovare l'urgenza di un cessate il fuoco totale e incondizionato di 30 giorni. Rinnovando l'aspettativa che la Russia risponda positivamente all'appello fatto dal presidente Trump e dimostri concretamente, come già fatto dall'Ucraina, la volontà di costruire la pace".

I paesi alleati dell’Ucraina «non possono semplicemente aspettare» che Vladimir Putin si sieda al tavolo della pace per avviare «discussioni serie». Queste le parole del premier britannico Keir Starmer intervenendo al meeting virtuale con circa 25 altri leader da lui stesso convocato. «Noi – ha insistito – dobbiamo guardare avanti e avanzare preparandoci a una pace che sia sicura e possa durare. Il che significa rafforzare la difesa dell’Ucraina ma anche essere noi stessi pronti a difendere un eventuale accordo attraverso lo strumento di una coalizione dei volenterosi». 🔗open.online

