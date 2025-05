© Today.it - Le scuole dei top manager italiani (e dei figli di calciatori e vip): tra i più ricchi c'è anche chi non ha la laurea

La storia di Giancarlo Magalli che andava a scuola con Mario Draghi e Luca Cordero di Montezemolo la sanno un po' tutti. Così come è noto che poi venne cacciato e finì in collegio con Christian De Sica e Carlo Verdone. Ci sono licei e università che più di altri sfornano manager e talenti. 🔗 Leggi su Today.it

