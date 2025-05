Le rinnovabili c’entrano col blackout in Spagna? No ma ormai sono nel mirino | per fortuna vanno avanti da sole

Avete mai sentito parlare dell’“effetto boomerang”? Nel campo della comunicazione si riferisce a quando un’affermazione viene recepita dal pubblico come l’esatto opposto del suo significato. Un caso ben noto è quello degli attacchi alle torri gemelle di New York nel 2001. Nonostante le fonti ufficiali del governo americano avessero negato esplicitamente molte volte un coinvolgimento dell’Iraq di Saddam Hussein, nel 2003 i sondaggi mostravano che circa il 40-50% degli americani pensava che Saddam fosse il responsabile. Ci sono molti altri esempi, uno è quello delle auto elettriche: nonostante gli esperti abbiano spiegato molte volte che non è vero che si incendiano facilmente, a furia di parlarne va a finire che un sacco di gente ci crede.L’esempio più recente lo stiamo vedendo in questi giorni con la vicenda del blackout in Spagna. 🔗Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le rinnovabili c’entrano col blackout in Spagna? No, ma ormai sono nel mirino: per fortuna vanno avanti da sole

Sono passate poco più di 24 ore da quando Spagna e Portogallo hanno ripristinato la fornitura di energia elettrica. Ancora non si sa con esattezza cosa abbia causato l’imponente blackout che lunedì 28 aprile ha lasciato al buio l’intera penisola iberica. Dopo che Red Eléctrica – il gestore della rete spagnola – ha escluso le ipotesi di un attacco informatico o di un evento meteorologico anomalo, è iniziato un vero e proprio processo alle rinnovabili. 🔗open.online

Ieri in Spagna, Portogallo e parti della Francia meridionale si è consumato il più grande blackout della storia in Europa. L’intera penisola iberica si è ritrovata senza energia elettrica. Treni fermi, metropolitane bloccate, semafori spenti, sistemi di pagamento elettronici non funzionanti e molto altro ancora. Di fatto la civiltà ha smesso di funzionare per qualche ora. Ad oggi non si ha ancora la certezza di cosa abbia causato il blackout, ma una delle ipotesi più gettonate indica come colpevole le energie rinnovabili. 🔗panorama.it

Un’intera penisola inghiottita dall’oscurità in pochi secondi. Treni bloccati, ospedali in emergenza, città nel caos. Il blackout che ha paralizzato Spagna e Portogallo, il più devastante della loro storia, ha lasciato una scia di disagi e interrogativi inquietanti. A ventiquattr’ore dal collasso, le autorità brancolano nel buio: cyberattacco? Guasto tecnico? O una rete elettrica, spinta dalle rinnovabili, incapace di reggere il peso del futuro? L’Italia osserva con apprensione: il disastro iberico è un monito per tutti. 🔗ilfogliettone.it

