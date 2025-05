Le aziende non possono localizzare il dipendenti in smart working

Il Garante della privacy ha espresso un importante parere per quanto riguarda il lavoro da remoto, o smartworking, e il modo in cui le aziende controllano i dipendenti. Analizzando diverse rimostranze presentate dai lavoratori negli ultimi anni, l'autorità ha stabilito che non è possibile per il datore di lavoro controllare tramite tracciamento la posizione dei propri dipendenti.Questa non è però stata l'unica decisione del Garante, che ha anche chiarito alcune questioni sulla procreazione assistita dopo le indicazioni del Ministero della Salute e ha aperto una consultazione per quanto riguarda le regole per chi abita in uno stesso condominio.Il Garante della privacy interviene sullo smartworkingPer quanto riguarda il lavoro da remoto, il Garante ha affermato che non è consentito a un'azienda punire un dipendente perché non si trovava nel luogo di residenza o in un altro luogo concordato con il datore di lavoro mentre stava svolgendo le proprie mansioni, ammesso ovviamente che nella giornata in questione fosse prevista per lui la possibilità di non recarsi alla sede dell'azienda.

Per alcuni è la fine della globalizzazione, per altri una semplice battuta d'arresto. Fatto sta che la guerra dei dazi scatenata da Donald Trump rischia di stravolgere i rapporti tra Stati Uniti ed Europa, non solo a livello diplomatico ma anche commerciale. A farne le spese sono (anche) le aziende del Vecchio Continente, in particolare quelle che negli anni hanno puntato sulle esportazioni verso gli Stati Uniti.

Questo è un articolo de Linkiesta Magazine con gli articoli di World Review del New York Times. Si può comprare, qui sullo store, con spese di spedizione incluse.È stato un anno difficile per le aziende che vogliono fare la cosa giusta. Oltre a gestire le turbolenze dell'economia globale, i brand hanno dovuto affrontare il contraccolpo di piccoli gruppi di attivisti che criticano il loro supporto a qualsiasi causa, dall'impegno per il clima e per la tutela della diversità, fino al sostegno ai Pride e all'incoraggiamento al voto rivolto ai cittadini.

Un nuovo meccanismo di vendita militare, più contributi per l'acquisto di armamenti, accesso continuo ai prodotti essenziali per la difesa.Come le aziende possono accedere ai fondi per la difesa europea, è nato il Programma Edip: tutti i dettagli (CANVA FOTO) – Notizie.comSono solo alcuni dei punti facenti parte della nuova proposta di creazione di un Programma europeo per l'industria della difesa (Edip).

