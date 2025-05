Le 4 condizioni offerte alla Russia per la tregua in Ucraina il Cremlino | Le prendiamo in considerazione

Si cerca una svolta per portare la Russia al tavolo della pace mentre la coalizione dei volenterosi in missione a Kiev concorda un piano in 4 punti. Il punto di partenza è una tregua incondizionata di 30 giorni a partire da lunedì 12 maggio. E stando a Volodymyr Zelensky, Donald Trump - collegato. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Le 4 condizioni offerte alla Russia per la tregua in Ucraina, il Cremlino: "Le prendiamo in considerazione"

