Lazio-Juventus Serie A oggi alle 18: formazioni ufficiali, orario e dove vedere il match in tv e streaming - La sfida Lazio-Juventus apre il sabato della 36ª giornata di Serie A e si gioca oggi, sabato 10 maggio, alle ore 18:00 allo stadio Olimpico. In palio punti pesanti per la corsa al quarto posto, ultimo valido per la qualificazione alla prossima Champions League.

Lazio: Patric e Vecino in gruppo, dubbi per Romagnoli contro il Milan - Roma 28 febbraio 2025 - Non sono buone notizie quelle che avvicinano la Lazio alla giornata di domenica, quando alle 20:45 scenderanno in campo nel posticipo della domenica sera contro il Milan. Nella serata di ieri i meneghini sono caduti nel recupero di Serie A contro il Bologna, sconfitti in rimonta per 2-1 dal Bologna. Un ko che ha lasciato molto amareggiato Sergio Conceiçao, il quale ha risposto con tono duro anche ad alcune critiche ricevute. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net