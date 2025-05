Lazio-Juventus Tudor non le manda a dire | Non devo rispondere Bene il Var ma questi rossi…

I bianconeri a un passo dal colpaccio all’Olimpico, poi Vecino fissa il risultato sul pareggio che lascia tutto apertissimo: le parole del tecnico croato e di LocatelliLa Juventus va a un passo da una vittoria pesantissima, ma il gol di Vecino fissa il risultato sul pareggio e lascia tutto aperto per la corsa Champions. Molto passerà anche da Atalanta-Roma, che i bianconeri guarderanno con grande interesse.Nel postpartita le parole di Igor Tudor: “Siete stati a un millimetro dalla vittoria, è la seconda volta che restate in 10 per un’ingenuità e concederte tanto. “Vanno fatti i complimenti ai ragazzi. Mancava un minuto, c’è rammarico. Per me si è fatta una buona gara, concreta, viste le difficoltà, prendiamo questo punto. Ci concentriamo con tutti quelli che vedremo in settimana che ce la fanno”. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lazio-Juventus, Tudor non le manda a dire: “Non devo rispondere. Bene il Var, ma questi rossi….”

Igor Tudor medita qualche cambio, ma soprattutto il passaggio al 3-4-3 per la trasferta di domenica sera sul campo della Roma

Lazio-Juventus 1-1, Vecino salva i suoi all'ultimo respiro - Kolo Muani illude la Vecchia Signora, che resta in 10 nel secondo tempo per l'espulsione di Kalulu. E alla fine il muro bianconero cade ... 🔗msn.com

Lazio-Juventus, il dato che preoccupa i tifosi: non è mai successo con Tudor in panchina - Da quando Igor Tudor è diventato ufficialmente nuovo allenatore della Juventus la squadra ha disputato tre trasferte contro Roma, Bologna e Parma. In tutti e tre i casi i bianconeri non sono risusciti ... 🔗jmania.it

Lazio-Juventus, Tudor li sostituisce in un lampo: la reazione vale più di mille parole - Pur provando a tenere botta nella seconda frazione di gioco dopo l’espulsione di Kalulu, la Juventus si è vista raggiunta nel finale dal sigillo di Vecino, lesto ad insaccare da due passi il gol che ... 🔗calciomercato.it