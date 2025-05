Lazio-Juventus infinita nuove polemiche | Gol da annullare fallo netto

Il match dell’Olimpico continua a calamitare non poche scintille. La rete siglata da Vecino ha letteralmente infuocato gli animiEquilibrata e tesissima, giocata moltissimo sul filo dei nervi vista l’importanza della posta in gioco, Lazio-Juve si sta prendendo ancora le luci della ribalta. Sicuramente non per il gioco espresso dalle due squadre – piuttosto contratte nel corso di tutta la gara – ma soprattutto per le polemiche arbitrali che hanno contribuito ad accendere un match piuttosto fisico.Lazio-Juventusinfinita, nuovepolemiche: “Gol da annullare, fallonetto” (LaPresse) – Calciomercato.itRiuscendo a sfruttare la superiorità numerica arrivata per l’espulsione di Kalulu, la Lazio ha poi timbrato la rete del pareggio grazie alla rete di Vecino che, tutto solo, si è fatto trovare al posto giusto nel momento giusto, depositando in rete un pallone vagante nel cuore dell’area di rigore dopo la sponda aerea di Zaccagni. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lazio-Juventus infinita, nuove polemiche: “Gol da annullare, fallo netto”

Lazio-Juventus infinita, nuove polemiche: “Gol da annullare, fallo netto” - Hanno perso la pazienza per Lazio-Juventus: nuove critiche a Massa per la conduzione di gara. L'episodio fa discutere. 🔗calciomercato.it

Lazio-Juventus, polemica biglietti. I tifosi: «Troppi bianconeri». Il club: «Accuse infondate, necessità di riempire lo stadio» - Non accenna a placarsi la polemica legata ai biglietti di Lazio-Juventus. Sabato alle 18.00 Baroni sfida la Vecchia Signora in una gara decisiva per coltivare le speranze di qualificazione a ... 🔗ilmessaggero.it

Lazio-Juventus, pessime notizie per Tudor: formazione titolare ancora stravolta - Proprio in quest’ottica non ci sono grandi novità: Tudor potrebbe di nuovo essere costretto a stravolgere nuovamente la formazione. Lazio-Juventus, quanti problemi per Igor Tudor: come potrebbe ... 🔗jmania.it