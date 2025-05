Lazio-Juventus Baroni | Siamo mortificati L’allarme di Gila | Con due a centrocampo soffriamo troppo

I biancocelesti non vanno oltre il pareggio all'Olimpico con la squadra di Tudor, ripresa nel recupero dal gol di Vecino che però allontana comunque la ChampionsLa Lazio recupera sul pareggio la Juventus nel recupero e si tiene in corsa per la Champions, anche se ora è senza dubbio più complicata visto il calendario a confronto delle due squadre. Vecino risponde a Kolo Muani, che aveva sbloccato la partita a inizio ripresa.Marco Baroni (LaPresse) – calciomercato.itLe parole di Baroni in conferenza stampa:Soddisfatto della prestazione e del pareggio? "Della prestazione sicuramente, abbiamo commesso un errore, pagato a caro prezzo, la squadra è rimasta comunque lucida, ha creato tanto, ha bucato, 29 cross. Loro si abbassano tanto, giocano sulle ripartenze, hanno velocità e qualità. Se tolgo l'errore sul gol la partita è stata ottima sotto tutti i punti di vista.

