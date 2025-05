Lazio-Juventus 1-1 sfida Champions finisce in parità

(Adnkronos) – finisce in parità la sfida Champions dell'Olimpico tra Lazio e Juventus. Primo tempo senza emozioni e ripresa vibrante con i bianconeri che sbloccano la partita al 51' con Kolo Muani ma restano in dieci poco dopo per il rosso a Kalulu. Si difendono con le unghie e con i denti ma subiscono il pareggio.

Serie A, Empoli-Parma 1-0 dopo i primi 45'. Lazio-Juventus 1-1: parità per la sfida Champions - Empoli-Parma 1-0 dopo i primi 45'; Vecino gela la Juve all'ultimo minuto: è 1-1 nella sfida Champions; Lazio Juventus, è sfida Champions: ecco alcuni numeri; Alla Juventus non basta Kolo Muani: la Lazio la riprende al 96' con Vecino. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Serie A, Empoli-Parma 1-0 all'11'. Lazio-Juventus 1-1: parità per la sfida Champions - I toscani sbloccano la partita all'11' All’11’ Empoli in vantaggio. Sugli sviluppi del calcio d'angolo, Henderson serve con un preciso rasoterra dalla bandierina Fazzini, leggermente spostato sulla de ... 🔗msn.com

