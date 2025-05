Lavori per l’Autostrada dell’acqua giornata da bollino nero Rubinetti a secco | ecco cosa fare

Prato, 10 maggio 2025 – Un piano straordinario per un intervento eccezionale. Prato si prepara ad affrontare la maxi-operazione di raddoppio dell’Autostradadell’acqua. I Lavori, iniziati venerdì e destinati a protrarsi fino alla mattinata di domani, comporteranno abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua diffuse su tutto il comune e in parte della provincia soprattutto per la giornata di oggi. Si tratta del più importante intervento degli ultimi cinquant’anni sulla rete, finalizzato al raddoppio delle tubature e al miglioramento dell’efficienza del sistema. Oggi è la giornata più critica. Il Comune, in via precauzionale, ha disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, fatta eccezione per i plessi dove sono in programma concorsi a partecipazione limitata.Publiacqua ha attivato un piano di emergenza con dieci autobotti in vari punti della città per il rifornimento di acqua potabile. 🔗Lanazione.it © Lanazione.it - Lavori per l’Autostrada dell’acqua, giornata da bollino nero. Rubinetti a secco: ecco cosa fare

