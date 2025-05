L’Avellino si congeda con un pareggio contro la Virtus Entella

Tempo di lettura: 2 minutiSi chiude con un pareggio la stagione delL’Avellino di Raffaele Biancolino. A Chiavari, nella seconda gara del triangolare di Supercoppa Serie C, i biancoverdi impattano 1-1 contro la VirtusEntella. Vantaggio ligure con Di Noia, pareggio firmato da nel finale di primo tempo.Partenza complicata per L’Avellino: al 18’ l’Entella trova il gol con Di Noia, bravo a calciare di prima su una respinta corta della difesa. I lupi reagiscono subito, sfiorando il pareggio con Karic al 26’ (grande intervento di Iannarilli) e con Patierno di testa al 32’. Il gol del pari arriva al 41’, sugli sviluppi di un corner: dopo una mischia in area, Lescano risolve con un guizzo da attaccante vero. Nella ripresa i biancoverdi crescono e sfiorano il colpo grosso: al 59’ Lescano si gira in area e calcia, ma Siaulys salva l’Entella. 🔗Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’Avellino si congeda con un pareggio contro la Virtus Entella

Potrebbe interessarti su Zazoom: Zelensky incontra i leader europei a Kiev: focus su cessate il fuoco, sicurezza e nuove sanzioni contro Mosca - Il presidente Volodymyr Zelensky ha accolto oggi a Kiev il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il premier britannico Keir Starmer e il primo ministro polacco Donald Tusk per un vertice dedicato alla sicurezza dell'Ucraina e alla possibilità di un cessate il fuoco con la Russia.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il pareggio contro la Juventus non è un affare: la Roma deve vincere contro la Lazio - In questi giorni molti hanno definito il pareggio contro la Juventus un risultato da mettere in cassaforte. Se da una parte si considera sicuramente la qualità della rosa bianconera, dall’altra bisogna anche considerare il delicato momento nel quale si trova. Il cambio di allenatore è stato sicuramente un colpo difficile da digerire, ma che allo stesso tempo ha portato nuovo spirito tra le fila della Vecchia Signora e lo si è visto anche nell’atteggiamento della squadra all’Olimpico. 🔗Leggi su sololaroma.it

Scandone Avellino, dietrofront sull'orario del match contro Viola Reggio Calabria - La Scandone Avellino comunica che la gara contro la Viola Reggio Calabria, valida per l’ultimo turno dei play In Gold del campionato di serie B Interregionale che era stata anticipata alle ore 16:30, ritorna, come da calendario, alle ore 18 di domenica 27 aprile, dal momento che la palla a due su... 🔗Leggi su avellinotoday.it

Il Messina incassa un'immeritata sconfitta contro l'Avellino - Una prova coraggiosa non è basta al Messina per sovvertire i pronostici contro l’Avellino, che si è imposto di misura (1-0) allo stadio “Franco Scoglio”. Inizio di gara nettamente a favore dei giallorossi, che si fanno vedere in attacco con i tentativi di Tordini e Crimi. Più pericoloso al 15? lo... 🔗Leggi su messinatoday.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Reggiana in serie B: il video della gioia dei tifosi Video Reggiana in serie B: il video della gioia dei tifosi

Cosa riportano altre fonti

L’Avellino si congeda con un pareggio contro la Virtus Entella; UFFICIALE - Avellino-Padova di Supercoppa di Lega Pro, ecco a che ora si gioca; A Latina tutto molto bello. Patierno, qualora ce ne fosse bisogno. Ma che bravo Gori!. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Spezia Primavera pareggia 2-2 contro Avellino al centro sportivo Ferdeghini - LA SPEZIA – Lo Spezia Primavera non va oltre il pareggio nel match disputato al centro sportivo ‘Ferdeghini’, contro l’Avellino. Per i bianchi si tratta del settimo risultato utile consecutivo, al ... 🔗sport.quotidiano.net

Spezia Primavera pareggia 2-2 contro Avellino al centro sportivo Ferdeghini - LA SPEZIA – Lo Spezia Primavera non va oltre il pareggio nel match disputato al centro sportivo ‘Ferdeghini’, contro l’Avellino. Per i bianchi si tratta del settimo risultato utile ... 🔗lanazione.it