L' Aria Che Tira veleno di Friedman su Trump | Ogni volta che apre bocca

Americano come il nuovo Papa e Donald Trump, Alan Friedman commenta le parole del presidente degli Stati Uniti. Quest'ultimo, alla domanda se avesse sentito il Pontefice, ha prontamente risposto: "Certo, mi hanno già chiamato". Parole a cui il giornalista statunitense non crede: "Trump è onorato Ognivolta che aprebocca". Poi, tornando serio durante il collegamento con L'Aria Che Tira, Friedman ricorda che "la nomina di Wojtyla è stata un atto politico e geopolitico, perché il Vaticano è capace di atti politici. È sbagliato dire che il Papa americano è stato nominato solo perché è anti-Trump, però se Trump non fosse Presidente oggi non ci sarebbe un Papa americano".Basti pensare, è l'esempio riportato da Friedman, al post scritto su X da Robert Prevost lo scorso 5 febbraio, prendendo ancora una volta una chiara posizione contro la linea dell'amministrazione Trump, soprattutto sulle politiche sull'immigrazione e la deportazione dei migranti. 🔗Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L'Aria Che Tira, veleno di Friedman su Trump: "Ogni volta che apre bocca"

L'aria che tira, Alan Friedman: "Meloni statista". Boldrini demolita - "Che sensazione hai? Qual è la notizia di queste ore?". David Parenzo apre la puntata di L'aria che tira su La7, quella del "day after" l'incontro tra Giorgia Meloni e Donald Trump, chiedendo ad Alan Friedman un giudizio sul faccia a faccia alla ...

“È impazzito? Portatelo via!”. L’aria che tira, incursione e caos durante la diretta. Parenzo blocca tutto - Un curioso fuoriprogramma ha avuto luogo durante l’ultima puntata de L’Aria che Tira, il talk show in onda su La7 e condotto dal giornalista David Parenzo.

Un'opportunità imperdibile per respirare (gratis) l'aria che tira nel fashion system - Ready, set, go. Torna un’altra edizione della Milano Fashion Week, questa volta dedicata alle collezioni donna per l’Autunno-Inverno 2025/2026. In calendario dal 25 febbraio al 3 marzo 2025, la settimana della moda prevede circa 153 appuntamenti, ...

Leone XIV, la mia decisione: cena coi cardinali, come spiazza tutti

Primi 100 giorni di Trump, Alan Friedman: "Saranno ricordati come i più disastrosi, il peggior periodo in 249 anni di storia" - Alan Friedman: "In cento giorni Trump ha smantellato parte della nostra democrazia, intimidendo o arrestando giudici, dall'altro lato c'è la sua volontà di portare l'America verso una semi-dittatura ... 🔗la7.it

Alan Friedman: "Preferisco non entrare nel teatrino della politica italiana ma siamo in un momento di crisi per l'Europa" - Alan Friedman: "Siamo in un momento di crisi per l'Europa, questi 31 Paesi non sono guerrafondai ma quello che resta di quello che chiamavamo l'Occidente. Gli Stati Uniti d'America sotto Trump non ... 🔗la7.it

Scontro in diretta a “L’Aria che Tira”: tensione tra Angelo Bonelli e Borghi della Lega, “Non mettere le mani in faccia” - Momenti di alta tensione in diretta. Tensione palpabile nel corso dell’ultima puntata di L’Aria che Tira su La7, dove si è consumato un acceso scontro verbale tra Angelo Bonelli, leader di ... 🔗msn.com