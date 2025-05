L’amore di Ancelotti | Milan e Real Madrid mi rimarranno sempre nel cuore

Intervenuto in conferenza stampa, Carlo Ancelotti, tecnico del RealMadrid, ha parlato così delle sue ex squadre, tra cui anche il Milan 🔗Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - L’amore di Ancelotti: “Milan e Real Madrid mi rimarranno sempre nel cuore”

Potrebbe interessarti su Zazoom: Milan-Bologna Serie A oggi alle 20:45: formazioni probabili, diretta tv e dove vederla in streaming - Sfida di alta classifica a San Siro tra Milan e Bologna, in campo oggi, venerdì 9 maggio alle ore 20:45 per la 36ª giornata di Serie A. La partita anticipa il confronto in programma pochi giorni dopo nella finale di Coppa Italia, con i rossoneri guidati da Sergio Conceicao che puntano alla miglior preparazione possibile per l’ultimo obiettivo stagionale.

Su questo argomento da altre fonti

Ex Milan, Capello su Ancelotti: “Spero che il Real Madrid dimostri…” - Fabio Capello, ex allenatore del Milan, ha parlato anche di Carlo Ancelotti, ex tecnico rossonero che potrebbe lasciare il Real Madrid 🔗Leggi su pianetamilan.it

Ancelotti sicuro: «Milan e Real Madrid le società che hanno un occhio speciale alla Champions. Sulle due finali col Liverpool…» - Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid e storica leggenda del Milan, ha ripercorso la sua carriera con i rossoneri: le parole L’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, è stato ospite de LARMANDILLO di Armando Ceroni su RSI. Le parole del tecnico dei blancos che ha così ripercorso tutta la propria carriera nel Milan e non solo. PROVINO CON L’INTER QUANDO […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Ancelotti, c'è solo il Brasile dopo il Real Madrid? Suggestioni Milan e Roma, cosa filtra - Carlo Ancelotti sta vivendo probabilmente le ultime settimane da allenatore del Real Madrid. Il rinnovo del contratto fino a giugno 2026 tra... 🔗Leggi su calciomercato.com

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Racconti di un'avventura Video Racconti di un'avventura

Approfondimenti da altre fonti

Ancelotti: Il Real Madrid, come il Milan, mi rimarrà nel cuore più di altri club; Ancelotti addio Real Madrid: Milan-Roma? L'offerta che allontana Carletto dal ritorno in serie A; Real Madrid-Milan: le probabili formazioni e le parole di Ancelotti; Ancelotti, parole da brividi sull’amore per il Milan: e sul futuro di Mbappé rivela …. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Carlo Ancelotti: “Il mio amore per il Real Madrid è eterno” - Visualizzazioni: 26 Carlo Ancelotti conferma il suo amore eterno per il Real Madrid, definendo il club meritevole di un’attitudine speciale ogni giorno. Carlo Ancelotti e il suo legame indissolubile c ... 🔗calciostyle.it

Carlo Ancelotti: dai successi con Milan e Real al bivio del futuro, il destino incerto del più vincente (Calciomercato.it) - Il destino incerto dell'allenatore italiano più vincente nella storia del calcio: dai successi in panchina, al bivio sul suo futuro ... 🔗calciomercato.it

Tradimento Ancelotti, in casa Milan fanno fatica a crederci - Ancelotti ha consigliato al Real Madrid l'ingaggio di un calciatore molto legato al Milan: super colpo di mercato in estate? 🔗milanlive.it