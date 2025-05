L' amara scelta di Emanuele | Ho dovuto vendere una casa per dare a mia moglie un posto dignitoso in una Rsa

Milano – Lo dice in un modo così naturale, Emanuele Ceccarelli, che a uno un po’ distratto il particolare potrebbe sfuggire, eppure questo signore s’è dovutovendere una casa per sostenere i costi di un ricovero “dignitoso” per sua moglie in una Rsa del Milanese. E non sono certo i soldi la sua principale preoccupazione, quando racconta, nella testimonianza all’osservatorio sulla non autosufficienza e le Rsa della Fnp Cisl, la sua quotidianità di pensionato da quando, sei anni e mezzo fa, “ho dovuto ricoverare mia moglie per Alzheimer in una struttura del Milanese”. Anzi, da prima, ché quel ricovero, che ha chiesto dopo aver ottenuto l’accompagnamento per la moglie, affrontando tutta la trafila burocratica, “i documenti”, è arrivato solo “dopo un’attesa di circa un anno e mezzo dalla domanda, perché non c’erano posti. 🔗Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L'amara scelta di Emanuele: “Ho dovuto vendere una casa per dare a mia moglie un posto dignitoso in una Rsa”

