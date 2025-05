L’agguato al fedelissimo di Lucci Guerrini pedinato dai due sicari | Chi ha sparato? Non ne ho idea L’ultrà milanista alla Mobile | Frequento la Sud ma non ho nessun ruolo

Milano – I sicari sapevano benissimo chi colpire e conoscevano ancor meglio le abitudini del loro bersaglio. Sono andati a colpo sicuro, ma L’agguato è fallito: i due colpi calibro 9x21 esplosi con una scacciacani modificata (che poi si è inceppata espellendo il terzo proiettile a vuoto) non hanno colpito Luca Guerrini, volto noto e in ascesa al secondo anello verde del Meazza. Dopo il primo sparo, diretto alla portiera anteriore sinistra della Q3, il ventisettenne è riuscito a sgattaiolare dalla parte opposta dell’abitacolo, uscendo dallo sportello destro dell’Audi e scappando a perdifiato per alcune centinaia di metri; a un certo punto, Guerrini si è girato sul marciapiedi di viale Jenner e ha visto che i killer non gli stavano dietro.Agli investigatori della Squadra Mobile, coordinati dai pm Paolo Storari e Sara Ombra e guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia, L’ultrà rossonero, entrato nel direttivo dopo gli arresti dell’operazione “Doppia Curva”, ha riferito di essere andato a lavoro alle 10. 🔗Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - L’agguato al fedelissimo di Lucci, Guerrini pedinato dai due sicari: “Chi ha sparato? Non ne ho idea”. L’ultrà milanista alla Mobile: “Frequento la Sud, ma non ho nessun ruolo”

