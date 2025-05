L' accoltellamento l' evasione e il giallo della collega scomparsa | cosa è successo a Milano

Caccia a Emanuele De Maria, evaso dal carcere dopo aver accoltellato un collega in un hotel in cui lavorava nelle ore diurne. Una donna è scomparsa. L’aggressore era in carcere per un omicidio del 2016 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'accoltellamento, l'evasione e il giallo della collega scomparsa: cosa è successo a Milano

Giallo nel giallo nell’accoltellamento di Milano. Scomparsa una dipendente dell’hotel dove lavorava l’evaso che ha ferito un collega - Milano, 10 maggio 2025 – C'è un giallo nel giallo nell'aggressione avvenuta all'alba di sabato 10 maggio 2025 in via Napo Torriani. Un'altra dipendente dell'hotel Berna, una cinquantenne originaria dello Sri Lanka, che lavora nella stessa caffetteria interna in cui presta servizio il cinquantenne egiziano accoltellato al collo e al torace da Emanuele De Maria, è scomparsa dal pomeriggio di venerdì. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Giallo a Milano, non rientra in carcere e accoltella il collega in hotel: sparita una donna - Il 35enne Emanuele De Maria in fuga dopo l’accoltellamentoUn grave fatto di cronaca ha scosso Milano: all’alba, un uomo è stato accoltellato davanti all’Hotel Berna, situato in via Napo Torriani. La vittima, un 51enne di origine egiziana, si trova ora in terapia intensiva all’ospedale Niguarda, colpito da diverse coltellate a collo e torace. Il presunto aggressore, Emanuele De Maria, 35 anni, si era presentato regolarmente al lavoro presso la reception dell’hotel, nonostante la notte precedente non fosse rientrato nel carcere di Bollate, dove stava scontando una condanna per omicidio. 🔗Leggi su notizieaudaci.it

