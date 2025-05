la7 cresce più di tutti e fa il pieno con rai1 dei veri target pregiati altro che tc

La7 non si ferma più. Ascolti uniti a credibilità e rigore giornalistico dal TgLa7 di Enrico Mentana a Otto e Mezzo di Lilli Gruber passando per Una Giornata Particolare di Aldo Cazzullo.Solo per citare alcuni dei maggiori successi della rete ma funziona e piace tutto come sottolinea una nota dell’emittente di Urbano Cairo che ha chiuso il 2024 con un utile netto di oltre 3 milioni di euro a fronte dei 100.000 euro del 2023.Solo RAI1 fa meglio di La7 in quelli che sono i reali TARGETPREGIATI della tv italiana, ovvero i TARGET che sono in cima agli interessi degli investitori pubblicitari che non fanno rima con le superate fasce anagrafiche (il TARGET commerciale).Proseguono gli ascolti eccellenti di La7 che, ad aprile CRESCE ancora in prime time (nella fascia che va dalle 20:30 alle 22:30) attestandosi al 6,6% (+15%) con 1,3 milioni di spettatori (+10%), facendo segnare il terzo posto assoluto dietro solo a RAI1 e Canale5 e ottenendo la miglior share di sempre. 🔗Leggi su Bubinoblog

