La tragica fine di Jana Esposito in La Promessa | omicidio mistero e l’accusa a Cruz

Morta schiacciata dal letto contenitore: sconcerto ad Alassio per la tragica fine dell’ex consigliere comunale - È morta schiacciata in un letto contenitore: è questa la prima ricostruzione della tragedia avvenuta che ha visto come vittima Maria Vittoria ‘Chicca’ Ienca, ex consigliere comunale di Alassio, volto noto nella cittadina savonese per essere titolare del negozio di arredamenti Pietro Briozzo.Chi era Chicca Ienca, morta nel letto contenitoreIenca, 62 anni, è morta la notte tra lunedì e martedì schiacciata da un letto contenitore che si trovava nella sua abitazione in cui viveva con il marito che ha chiamato i soccorsi non appena ha trovato la moglie incastrata sotto al letto. 🔗Leggi su secoloditalia.it