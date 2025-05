La tessera fake per viaggiare gratis con Atb l’azienda | Attenti è una truffa

Bergamo. Una pagina Facebook appena creata, chiamata “Trasporto Pubblico Bergamo”. Una pagina con tanto di numero di telefono e informazioni su “autobus, tram e funicolari – si legge -. Orari aggiornati, percorsi e tariffe per viaggiare comodamente in città e nei dintorni. Utile per turisti e residenti”. Ci sono le foto dei mezzi Atb, persino l’immagine del direttore generale dell’azienda, Liliana Donato. E c’è, come prima iniziativa lanciata dalla pagina in questione, quella che all’apparenza sembra una ghiotta, ghiottissima promozione.“Atb celebra il suo 25º anniversario con una carta della Mobilità speciale-6 mesi di viaggi illimitati per solo 2,35 €”, spiega il post. L’invito è di richiedere subito la nuova carta e approfittare di 6 mesi di trasporti illimitati a prezzi vantaggiosissimi. 🔗Bergamonews.it © Bergamonews.it - La tessera (fake) per viaggiare gratis con Atb, l’azienda: “Attenti, è una truffa”

