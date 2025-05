La storia di Francesca più forte di due tumori | Aiutate la ricerca

Milano – Prevenzione e ricerca sono preziose alleate per l’oncologia e sono le parole chiave dell’iniziativa “Azalea della ricerca“, al 60° anno di Fondazione Airc. Domenica, per la festa della mamma, in 3.900 piazze in Italia a sbocciare saranno le piantine simbolo della salute delle donne, che potranno essere acquistate a fronte di una donazione in favore di Airc. Perché 175.600 è la stima delle nuove diagnosi di tumori femminili in Italia nel 2024. Questi numeri non sono più una condanna senza scampo: due donne su tre che si ammalano di tumore sono vive a 5 anni dalla diagnosi, grazie a ricerca e prevenzione. A testimoniarlo la storia di Francesca Taruffi, oggi 47enne.La sua storia oncologica inizia da giovane. “Ho fatto i primi controlli a 14 anni per dei nei strani. Ho scoperto di avere un melanoma nodulare a 29 anni, l’unica cosa che si poteva fare all’epoca era monitorare, operare, fare controlli serrati. 🔗Ilgiorno.it

