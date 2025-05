La stanza in cui viveva Leone XIV con gli agostiniani in Perù

Trujillo, 9 mag. (askanews) - Nelle immagini gli interni della vecchia residenza di Papa Leone XIV a Trujillo, in Perù, dove ha vissuto per diversi anni mentre prestava servizio come missionario agostiniano. Nelle immagini anche la gioia dei parrocchiani di fronte al momento dell'elezione.Durante questo periodo, il pontefice, nato negli Stati Uniti, è stato aggregato al Convento agostiniano di San Tommaso di Villanueva, un centro chiave dell'Ordine agostiniano nel paese. Leone XIV è arrivato per la prima volta in Perù come missionario quasi quattro decenni fa, diventando poi vescovo della diocesi di Chiclayo, nel nord-ovest del paese, e ottenendo la cittadinanza peruviana nel 2015. 🔗Quotidiano.net © Quotidiano.net - La stanza in cui viveva Leone XIV con gli agostiniani in Perù

Palazzo Sant'Uffizio: storia, architettura e segreti dell'edificio in cui viveva il Papa - Il palazzo del Sant'Uffizio dove viveva fino a ieri il nuovo Papa Leone XIV si trova a sud della Basilica di San Pietro, al di fuori dei confini della Città del Vaticano.

Il giorno in cui Leone XIV camminò tra la gente di Montoro - Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato eletto al quarto scrutinio il nuovo Pontefice, Leone XIV: Papa Robert Francis Prevost, primo nordamericano nella storia della Chiesa cattolica.

Chi sono gli agostiniani, i frati della "carità e povertà" dell'ordine a cui appartiene Papa Leone XIV - Robert Francis Prevost, nuovo papa Leone XIV, è stato a capo dell'ordine degli agostiniani per ben dodici anni, dal 2001 al 2013. L'americano è il primo papa agostiniano della storia.

