La Spal stecca l' andata dei playout il Milan Futuro vince con un rigore di Sandri

La Spalstecca malamente la gara di andata dei playout, perdendo di misura sul campo del MilanFuturo senza effettuare nemmeno un tiro verso la porta avversaria. A Solbiate Arno decide un 'rigorino' trasformato da Sandri nel primo tempo, ma il successo della squadra di Oddo è meritato e costringerà i biancazzurri a vincere (con qualsiasi risultato) sabato prossimo a Ferrara per evitare una catastrofica retrocessione in serie D. Mister Baldini si affida alla squadra annunciata alla vigilia: 3-4-3 con Paghera e Nador nella zona nevralgica del campo e tridente collaudato composto da Spini, Molina e Parigini. Il MilanFuturo parte meglio, ma l'episodio che cambia la partita arriva subito dopo la mezz'ora: Fiordaliso contrasta Traore nel cuore dell'area con un intervento tanto veniale quanto ingenuo.

Milan Futuro-Spal 1-0, i biancazzurri non pungono in attacco e perdono l'andata dei playout LA CRONACA - Il primo atto della prova dei playout è destinato, dunque, a consumarsi allo stadio 'Felice Chinetti' di Solbiate Arno, in provincia di Varese. Contro il Milan Futuro la Spal di Francesco Baldini è chiamata a respingere il rischio concreto del baratro della retrocessione, e a fornire una...

