La Spagna ' sbarca' in Toscana blogger in visita

Firenze, 10 maggio 2025 – Un tour organizzato da Toscana Promozione Turistica per far approfondire la conoscenza della Toscana, ed in particolare della Maremma, ad un gruppo selezionato di giornalisti e blogger delle più prestigiose testate spagnole. L’iniziativa, che durerà fino al 12 maggio, è realizzata dall’agenzia regionale, in collaborazione con Grimaldi Lines, per potenziare le collaborazioni reciproche già in corso (con le Isole Canarie e la regione di Castilla – La Mancha) con un paese che l’Osservatorio Turistico Regionale ha individuato tra i cosiddetti ‘Paesi Obiettivo’. “Siamo molto orgogliosi di questa innovativa partnership tra Toscana Promozione Turistica e Grimaldi Lines -ha detto l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras -, un ulteriore passo avanti nella strategia di internazionalizzazione del turismo toscano. 🔗Lanazione.it © Lanazione.it - La Spagna 'sbarca' in Toscana, blogger in visita

