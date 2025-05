La Sala Vinili di Veramente | un viaggio tra sapori e musica italiana

Scopri Veramente, il ristorante di Via Palermo 11, che dal luglio 2024 unisce cucina italiana e vinili in un'esperienza unica. Situato nel cuore di Brera, epicentro della vita milanese, la Sala Vinili offre un viaggio sensoriale tra sapori autentici e melodie senza tempo, creando un'atmosfera incantevole per gli amanti della buona tavola e della musica.

Brera, sempre più epicentro della vita milanese, accoglie una nuova proposta gastronomica che unisce l'amore per la cucina italiana all'intramontabile fascino dei vinili. Veramente, il ristorante inaugurato nel luglio 2024 in Via Palermo 11, amplia la sua offerta con la Sala Vinili, uno spazio esclusivo dove la musica italiana dagli anni '60 agli anni '90 diventa protagonista accanto ai piatti della tradizione. L'atmosfera che si respira varcando la soglia del locale è un immediato tuffo nel passato. Pareti adornate da oltre 450 vinili, arredi che richiamano i salotti italiani di una volta, e le iconiche fotografie d'epoca trasportano i commensali in un viaggio temporale nell'Italia che ha conquistato il mondo con il suo stile inconfondibile. I colori predominanti – rosso rubino, bianco panna e verde bottiglia – completano un ambiente che invita alla convivialità e al piacere di stare insieme.

