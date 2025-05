La Royal Air Force potenzia la difesa aerea con il sistema BriteStorm di Leonardo

In grado di confondere e sopprimere i radar nemici durante le missioni di combattimento aereo, il sistemaBriteStorm sviluppato da Leonardo rappresentata un nuovo modo di gestire sistemi di difesaaerea sempre più performanti. Equipaggerà una flotta di piccoli sistemi aerei senza equipaggio che stanno entrando in servizio presso la Royal Air Force con il nome di “StormShroud”.La forza aerea di Sua maestà ha recentemente annunciato un significativo avanzamento nelle sue operazioni aeree grazie all’introduzione delle nuove piattaforme collaborative autonome (Acp) chiamate “StormShroud”. Queste ultime saranno dotate di BriteStorm, il sofisticato sistema di guerra elettronica sviluppato dalla rinomata azienda italiana Leonardo. Questo accordo rappresenta un considerevole passo avanti per le forze armate del Regno Unito, che mirano a migliorare la gestione dei propri sistemi di difesaaerea in un contesto globale sempre più complesso e minaccioso. 🔗It.insideover.com © It.insideover.com - La Royal Air Force potenzia la difesa aerea con il sistema BriteStorm di Leonardo

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tensione sul Baltico, aerei russi sfiorano lo spazio Nato. La Royal Air force decolla tre volte in tre giorni - Roma, 20 aprile 2025 – Tensione nei cieli baltici. Per tre volte in tre giorni la Royal Air Force, l’aviazione britannica, ha fatto decollare i suoi caccia per allontanare dallo spazio aereo Nato velivoli in uscita da Kaliningrad, l’exclave russa ...

La Nike Air Force 1 Dusty Cactus è la sneaker da abbinare alle vostre camicie estive - Se c'è un periodo dell'anno in cui è possibile indossare ogni tipo di colore ovunque e senza rimpianti, è l'estate. La Nike Air Force 1 Dusty Cactus lo dimostra con un design accattivante e incredibilmente fresco che potrete indossare ovunque ...

Giudice federale conferma bando di Trump contro Associated Press su Studio Ovale e Air Force One - Un giudice federale ha rifiutato oggi il ricorso della Associated Press per revocare il bando imposto da Donald Trump sulla presenza dell'agenzia ad alcuni nello Studio Ovale e sull'Air Force One.

Caccia del futuro: Italia, Uk e Giappone definiscono i termini di avanzamento del progetto

Video Caccia del futuro: Italia, Uk e Giappone definiscono i termini di avanzamento del progetto Video Caccia del futuro: Italia, Uk e Giappone definiscono i termini di avanzamento del progetto

Su questo argomento da altre fonti

StormShroud un nuovo drone EW per la RAF; L’Aeronautica potenzia la componente CAEW ed acquisisce la capacità Airborne Electronic Attack; Potenza oggi ricorda i terribili bombardamenti che distrussero la Cattedrale, l'Ospedale e troppe vite innocenti; FOGGIA. Una città. I suoi drammi. Celebrati i funerali dei tre giovanissimi tifosi rossoneri morti domenica scorsa nel tragico incidente stradale avvenuto sulla superstrada 93 Potenza-Mefi.. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Esercitazione Ramstein Flag 2025 - L’elicottero CH-47 Chinook Extended Range offrirà alla flotta Royal Air Force britannica una maggiore versatilità per eseguire le missioni heavy-lift nazionali e internazionali che solo il Chinook può ... 🔗aviation-report.com

Royal Air Force, operativo il nuovo drone antiradar Stormshroud - Sviluppato dopo oltre 10.000 ore di missioni effettuate nella guerra in Ucraina, servirà per disturbare e ingannare le difese nemiche, operando anche in collegamento con il futuro caccia Gcap progetta ... 🔗panorama.it