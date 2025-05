La ristorazione in Italia perde terreno | gli italiani preferiscono mangiare a casa

Il primo trimestre del 2025 conferma un trend ormai consolidato: la ristorazione in Italia continua a perdere terreno. I dati dell’Osservatorio consumi Confimprese-Jakala parlano chiaro: nei primi tre mesi dell’anno si registra una flessione del 2,6% a valore rispetto allo stesso periodo del 2024.Un dato che va oltre la semplice dinamica stagionale e che fotografa una trasformazione profonda nei comportamenti di consumo degli Italiani, sempre più inclini a rinunciare alle uscite fuori casa.Settore ristorazione in calo: quali le possibili cause?La situazione è figlia di un contesto economico complesso, che sta contribuendo a modificare in modo strutturale le abitudini dei consumatori. La fisiologica contrazione dei volumi di consumo all’inizio dell’anno, spesso legata alla fine del periodo festivo e a una certa prudenza nei mesi invernali, si combina oggi con elementi ben più significativi: l’instabilità internazionale, la guerra commerciale in atto, l’inflazione ancora presente e, soprattutto, la perdita di potere d’acquisto delle famiglie Italiane. 🔗Quifinanza.it © Quifinanza.it - La ristorazione in Italia perde terreno: gli italiani preferiscono mangiare a casa

