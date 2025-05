La rigenerazione urbana passa attraverso le competenze dei manager MANAGERITALIA CAMPANIA al Festival del Management di Napoli

"La rigenerazione urbana passa per una giusta collaborazione tra pubblico e privato: i manager, attraverso le loro competenze, possono favorirla, per poter affrontare le sfide e convertirle in opportunità": si è concluso così l'intervento di Ciro Turiello, presidente di Manageritalia Campania, al Festival del Management, l'importante manifestazione svoltasi l'8 e 9 maggio per la prima volta a Napoli, Capitale della Cultura d'impresa 2025, dopo le due edizioni milanesi.

Il futuro delle città passa dai manager: rigenerazione urbana tra sfide e opportunità - Tempo di lettura: 2 minuti“La rigenerazione urbana passa per una giusta collaborazione tra pubblico e privato: i manager, attraverso le loro competenze, possono favorirla, per poter affrontare le sfide e convertirle in opportunità”: si è concluso così l’intervento di Ciro Turiello, presidente di Manageritalia Campania, al Festival del Management, l’importante manifestazione svoltasi l’8 e 9 maggio per la prima volta a Napoli, Capitale della Cultura d’impresa 2025, dopo le due edizioni milanesi. 🔗Leggi su anteprima24.it

