la ricoclaun protagonista al smile clown festival di napoli

Nel cuore di Napoli, dal 5 all’11 maggio 2025, si terrà la settima edizione dello Smile Clown Festival organizzato dall’associazione Teniamoci Per Mano APS (www.smileclownfestival.it). Un evento che coniuga spettacolo, clownterapia, inclusione e quest’anno anche… salute pubblica!Grazie alla convenzione con l’ASL Napoli 1 Centro, la Mostra d’Oltremare ospiterà per tre giornate – 9, 10 e 11 maggio – una speciale Area Medica interamente dedicata alla prevenzione, informazione sanitaria e promozione del benessere, accessibile a tutti gratuitamente. 🔗 laprimapagina.it

