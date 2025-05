La Regina Margrethe II ricoverata | cosa succede alla monarchia danese?

La salute della Sovrana danese desta preoccupazione tra i sudditi e la Casa Reale. Preoccupazioni per la salute della ReginaMargrethe II di Danimarca

Per i ritratti realizzati per il traguardo degli 85 anni Sua Maestà, vestita esattamente come nel giorno dell'abdicazione, ha sfoggiato un gioiello che la lega indissolubilmente alla madre e alla nonna da cui ha ereditato il nome 🔗vanityfair.it

(Adnkronos) – Ha scelto i colori dell'Europa e del Paese che l'ha accolta in visita ufficiale, la regina Camilla che da ieri è nella Capitale con il suo augusto consorte, re Carlo. Di un'eleganza sobria, mai altera, la regina d'Inghilterra ha indossato robe-manteau scivolati, tagliati sbiechi e sul punto vita per 'ammorbidire' la silhouette

Ospite di Che tempo che Fa, Daniel Craig ha commentato il celebre spot per le Olimpiadi di Londra, in cui l'attore, nei panni di James Bond, va a prendere la Regina Elisabetta: "Danny Boyle, quando stavamo girando Skyfall, mi disse esattamente quello che voleva fare e io gli ho riso in faccia! E poi alla fine siamo finiti a Palazzo, abbiamo girato, e lei è stata incredibile, ha addirittura improvvisato!"

Ma cosa grida il primo ministro danese alla proclamazione di re Frederik X di Danimarca?

