La polizia locale sgombera un immobile occupato | una denuncia Rinvenuto scooter rubato

LECCE - Sgombero di un alloggio comunale occupato abusivamente e il rinvenimento di ciclomotore rubato . Doppio intervento, nelle ultime ore, da parte della polizia locale leccese. Gli agenti hanno liberato un edificio di proprietà comunale in Vico del Sole, illecitamente occupato da una persona. 🔗 Lecceprima.it

I dati dell’attività condotta nel primo quadrimestre dalla Polizia locale (nella foto il comandante Luigi Scannapieco) evidenziano un miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2024. In particolare, nel periodo gennaio–aprile 2025, sono stati effettuati 23 posti di controllo, che hanno portato alla verifica di 132 autovetture e 15 mezzi pesanti. Gli agenti hanno rilevato 13 incidenti stradali, di cui 9 con feriti. 🔗 ilrestodelcarlino.it

Roma, 9 aprile 2024 – I fatti risalgono alla serata di ieri, quando una pattuglia del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale in transito su Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, è stata allertata da alcuni passanti circa la presenza di una donna con manifesti intenti suicidi su Ponte Milvio.Accorsi immediatamente sul posto indicato, gli agenti si sono avvicinati con cautela alla persona, che si trovava, in evidente stato confusionale, seduta sul parapetto del ponte. 🔗 ilfaroonline.it

Nei giorni scorsi due persone anziane residenti in città, disorientate e in stato confusionale, sono state soccorse, rassicurate e riaccompagnate a casa dalle pattuglie della Polizia Locale di Piacenza. Il primo episodio si è verificato nei pressi del Comando di via Rogerio, dove alcuni... 🔗ilpiacenza.it