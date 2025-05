La Passeggiata Musicale | un viaggio sonoro tra arte talento e comunità

Dal 2 al 12 maggio 2025, Ravenna si prepara ad accogliere la 52ª edizione del suo storico festival jazz, un appuntamento che quest’anno promette di trasformare la città romagnola in un crocevia di sonorità provenienti da ogni angolo del mondo. Dal Sud Africa a Napoli, dalla Francia a Chicago, dalla Gran Bretagna a New York, l’edizione di quest’anno si presenta come un’esperienza d’ascolto in continuo movimento tra stili, culture e generazioni di interpreti. 🔗.com