Milano, 9 mag. (askanews) - Tra turisti, fedeli e sacerdoti piazza San Pietro è tutta un viavai all'indomani dell'elezione di Leone XIV. "Penso che per il nuovo papa abbiamo bisogno di molta più unità all'interno della Chiesa - ha detto l'americana Mary Change - E penso che il fatto che sia il primo papa americano sia molto emozionante e spero che gli italiani la pensino allo stesso modo." "Personalmente penso che siamo stati un po' viziati da papa Francesco. Spero davvero che ora la pace sia davvero la priorità. È davvero la priorità", ha detto Federico Fierli italiano residente a Bruxelles. "La seconda cosa che spero davvero riguarda le migrazioni. Voglio dire, capire il fatto che siamo una società globale, un mondo davvero globale, e dobbiamo davvero tenere conto delle persone che si spostano per necessità, per guerre, per povertà e così via. 🔗Quotidiano.net © Quotidiano.net - "La pace una priorità per il papa": l'auspicio dei fedeli in Vaticano

