La magia di Ajorin fa sorridere l' Empoli | Parma piegato 2-1

Empoli , 10 maggio 2025 – Scatto salvezza dell' Empoli che, dopo cinque mesi, ritrova la via della vittoria piegando 2-1 il Parma e issandosi momentaneamente al quartultimo posto, a +1 sul Lecce e a +2 sul Venezia. Tre punti pesantissimi e nel complesso meritati per i toscani che hanno sbloccato la situazione dopo appena 11' con la staffilata di destro sotto la traversa di Fazzini. L'espulsione per doppio giallo di Valenti alla mezz'ora ha rischiato di complicare ulteriormente le cose per il Parma che con le unghie e con i denti è rimasto comunque abbarbicato al match e nella ripresa – grazie anche ai cambi operati da Chivu – ha ritrovato brillantezza pareggiando i conti al 71' con la spizzata di testa vincente di Djuric. Anche i neoentrati di casa Empoli hanno però avuto grande impatto: appena un quarto d'ora dopo l'1-1, Anjorin, su suggerimento di Konate, ha infatti scoccato da oltre venti metri uno splendido destro che si è incastonato sotto l'incrocio dei pali regalando una vittoria di piombo ai padroni di casa.

La Spider Woman fa sorridere i bimbi del Policlinico San Pietro: magia e dolci sorprese per i piccoli pazienti ricoverati - Ponte San Pietro. Oggi pomeriggio, martedì 4 marzo, il reparto di Pediatria del Policlinico San Pietro, del Gruppo San Donato, ha accolto un ospite davvero speciale: la supereroina Spider Woman, celebre personaggio degli Avengers, ha sorpreso i piccoli pazienti, regalando loro allegria e spensieratezza. L'iniziativa, promossa da Gsd Foundation Ets e ideata per regalare un momento di svago e serenità ai bimbi, ha visto la Spider Woman intrattenere i bambini donando tante uova di cioccolato e offrendo un prezioso momento di distrazione e felicità durante il difficile periodo di ricovero.

Lilo & Stitch, la magia Disney torna in scena: Ohana si fa sentire più che mai - Un brivido di tenerezza attraversa chiunque ricordi quella storia in cui un minuscolo alieno, un po' pasticcione e armato di artigli, finiva per trovare la sua vera casa accanto a una bambina che cercava solo un amico. Non abbiamo mai dimenticato l'importanza di quella parola – "Ohana" – che racchiude in poche lettere la forza […] L'articolo Lilo & Stitch, la magia Disney torna in scena: Ohana si fa sentire più che mai è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.