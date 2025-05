La Lazio agguanta il pareggio all’ultimo minuto | 1-1 con la Juve

La Lazio conferma anche con la Juve uno dei suoi record, la capacità di risolvere le partite all’ultimominuto. Con la firma di Vecino, ha agguantato il pareggio a un minuto dalla scadenza del recupero. E così è finita 1-1 la gara cominciata con la prevalenza nel gioco della Juventus, andata poi in vantaggio con Kolo Muani al 51’.Decisivo per la rimonta romana l’espulsione di Kalulu al 60’ per un fallaccio su Castellanos, una manata sul collo dell’attaccante laziale a palla lontana.Nel primo tempo, le due squadre si sono affrontate con decisione, ma senza riuscire a concludere. Nella ripresa, Lazio e Juve hanno giocato col coltello fra i denti per cercare di appropriarsi i tre punti preziosi per la Champions. Fino al gol di Kolo Muani e, pochi minuti dopo, al rosso di Kalulu.Undici contro dieci, la Lazio s’è convinta che poteva osare di più per raggiungere, ma anche superare, la Juve. 🔗Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - La Lazio agguanta il pareggio all’ultimo minuto: 1-1 con la Juve

