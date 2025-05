La Juventus vuole un altro Higuaín | punta tutto su Osimhen

La Juventus è pronta a fare un grande colpo di mercato per rinforzare il proprio attacco: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club bianconero avrebbe offerto ben 85 milioni di euro per assicurarsi Victor Osimhen. L’operazione sarebbe mirata a concludersi entro l’inizio di giugno, così da avere il centravanti nigeriano già disponibile per .L'articolo La Juventusvuole un altroHiguaín: puntatutto su Osimhen 🔗Leggi su Dailynews24.it

Cambiaso: «Scudetto? L’obiettivo della Juventus è un altro!» - Andrea Cambiaso, così come il suo allenatore Thiago Motta, preferisce non toccare il tema caldo relativo allo scudetto. Le parole del calciatore della Juventus su Sky Sport.CAMPIONATO – La Juventus in questa settimana ha perso la semifinale di Coppa Italia sbagliando i rigori all’Allianz Stadium contro l’Empoli. Sui bianconeri è calato il gelo perché in poche settimane sono sfumati due obiettivi: il passaggio del turno in Champions League e quello nella coppa nazionale. 🔗Leggi su inter-news.it

Gasperini Juventus, c’è lui in pole in caso di esonero di Thiago Motta! Spunta un altro indizio. Cosa succede - di Redazione JuventusNews24Gasperini Juventus, il tecnico dell’Atalanta sarebbe in pole in caso di esonero di Thiago Motta. Le quote dei bookmakersSecondo quanto riportato dall’agenzia Agimeg, stando ai bookmakers sarebbe Gian Piero Gasperini il primo nome in pole per la panchina della Juventus in caso di esonero di Thiago Motta. La quota del tecnico dell’Atalanta è scesa fino a 3.50 per la prossima stagione, con Roberto Mancini a 5. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Elkann vuole riportare in alto la Juventus: da Chiellini al possibile ritorno di Tognozzi fino allo sponsor Jeep, le prossime mosse - di Redazione JuventusNews24Elkann vuole riportare in alto la Juventus: da Chiellini al possibile ritorno di Tognozzi fino allo sponsor Jeep, ecco le possibili prossime mosseElkann punta a riportare in alto la Juventus. Per farlo, dopo aver operato il cambio in panchina lo scorso marzo puntando su Tudor, ha già in mente qualche mossa precisa da attuare nei prossimi mesi.Possibile secondo la Gazzetta dello Sport una rinfrescata a livello dirigenziale: a prescindere dal futuro di Giuntoli, Chiellini e Calvo avranno un ruolo più operativo anche nell’area sportiva, mentre prende quota ... 🔗Leggi su juventusnews24.com

