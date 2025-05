La Juventus che crolla all'ultimo non sorprende nessuno | i cambi i 23 punti persi e poco carisma

L`esercizio più complicato è anche quello inevitabile: chiedersi il `perchè`. Perchè la Juventus non è riuscita a portare a casa la partita?. 🔗Leggi su Calciomercato.com

La Juventus crolla in Borsa del 12% dopo l’uscita dalla Champions - L’eliminazione in Champions League della Juventus pesa anche in Borsa. Dopo la sconfitta per 3-1 in casa del PSV Eindhoven, infatti, le azioni del club bianconero hanno chiuso la giornata in calo del 12,5% a 2,55 euro per azione,Per la squadra di Motta l’eliminazione ha significato non solo perdere gli 11 milioni in palio per l’accesa gli ottavi, ma anche un vero è proprio tonfo in Borsa. Nei giorni scorsi l’ingresso di Tether nell’azionariato aveva spinto il titolo con una crescita del 24% nel giro di una settimana con la chiusura ieri a 2,9 euro per azione. 🔗Leggi su ilnapolista.it

Napoli in testa alla Serie A, l’Inter crolla con la Roma. Vincono Juventus e Milan - Il Napoli è balzato in testa alla classifica della Serie A in solitaria. I partenopei hanno sconfitto il Torino per 2-0 di fronte al proprio pubblico dello Stadio Diego Armando Maradona (doppietta di McTominay nel primo turno) e si sono così portati a +3 sull’Inter, crollata in casa per 1-0 nel big match contro la Roma (decisiva la rete di Soule al 22?) quando mancano quattro turni al termine del campionato. 🔗Leggi su oasport.it

Juventus, batosta anche in Borsa: il titolo crolla a Piazza Affari - Le azioni della società bianconera stanno perdendo più del 6% in scia alla sconfitta di domencia sera per 4 a 0 contro l’Atalanta 🔗Leggi su ilgiornale.it

Lazzaretto Juventus: ufficiale l’ennesimo infortunato | Rimane insieme a Milik a non fare niente: non convocato - Juventus, la sfortuna non sembra aver mai fine: Tudor costretto a fare i conti con l’ennesimo infortunio della stagione. Riuscirà Igor Tudor, in queste ultime partite della stagione, a portare la ... 🔗jmania.it