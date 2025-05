La Juve butta via un’altra occasione La corsa alla Champions è un thriller

Dopo Bologna, i bianconeri si fanno rimontare anche dalla Lazio: l’espulsione di Kalulu rianima le «aquile» che pareggiano con Vecino all’ultimo secondo. E ora alla Vecchia Signora potrebbero non bastare sei punti. 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - La Juve butta via un’altra occasione. La corsa alla Champions è un thriller

