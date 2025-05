La grande festa del Pisa | biglietti finiti in un minuto tutti in fila per la maglia

Pisa, 10 maggio 2025 – Sarà un’Arena da tutto esaurito – come da previsione – quella di questo pomeriggio, per la grandefesta del Pisa in Serie A. I tagliandi messi a disposizione gratuitamente dal Pisa Sporting Club sono infatti andati esauriti in meno di 20 minuti in tutti i settori, compresa per l’occasione anche la Curva Sud. Sarà una giornata storica per tutta la città. I nerazzurri celebreranno quest’oggi il ritorno nella massima serie dopo un’assenza di 34 anni con un doppio appuntamento che prenderà vita prima allo stadio Romeo Anconetani e, a seguire, sui Lungarni di Pisa. Come anticipato da La Nazione, la festa sarà l’occasione per la squadra guidata da Pippo Inzaghi di abbracciare idealmente i propri tifosi in un bagno di folla che avrà come cornice la bellezza unica dei Lungarni al calar del sole. 🔗Lanazione.it © Lanazione.it - La grande festa del Pisa: biglietti finiti in un minuto, tutti in fila per la maglia

Approfondimenti da altre fonti

La grande festa di Olly: a Milano il concerto evento. Le informazioni sui biglietti - Milano, 20 febbraio 2025 – Olly annuncia un concerto evento a Milano, “La grande festa”. L’appuntamento è per il 4 settembre all’Ippodromo Snai di San Siro.

La grande festa per i 30 anni di Legambiente Pisa - Pisa, 28 febbraio 2025 - Nel 1995, un piccolo gruppo di persone mosse dalla voglia di cambiare le cose e di farlo in nome dell’ambientalismo scientifico, dell’inclusione sociale e della cittadinanza attiva, ha fondato il circolo di Legambiente ...

Pisa in A, la grande festa: all’Arena l’abbraccio tra giocatori e tifosi - Pisa, 4 maggio 2025 – Una festa attesa 34 anni, che non ha la minima intenzione di scemare o placarsi, anzi. Pisa si è trovata, alle 16.58 di questo 4 maggio, meravigliosamente in Serie A, lasciandosi andare ad una gioia incontenibile ed ...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

La grande festa del Pisa: biglietti finiti in un minuto, tutti in fila per la maglia; La grande festa del Pisa in Serie A!; Premiazione con la coppa e grande festa, domani l'annuncio del Pisa: all'Arena il 10 (più probabile) o l'11 maggio; Pisa, conto alla rovescia per il giorno più atteso: biglietti per i maxischermi all’Arena sold out. 🔗Cosa riportano altre fonti

Pisa, sabato 10 maggio la festa per la promozione in A. Notte Rosa rinviata - Le celebrazioni per il salto nella massima serie. Prima l’incontro allo stadio, poi tutti sui lungarni per la sfilata della squadra a bordo di un pullman scoperto. Sarà un’altra giornata storica per l ... 🔗msn.com

Pisa in serie A, il grande abbraccio della città. La grande festa, ipotesi pullman scoperto - La promozione del Pisa in Serie A verrà celebrata con una grande festa con migliaia di tifosi Cerchiata in rosso la data di sabato, quando è in programma anche la “Notte Rosa della Musica“ ... 🔗msn.com

Il Pisa è in Serie A, scritta la storia: esplode la grande festa / La nostra diretta - Dopo 34 anni i nerazzurri sono di nuovo in Serie A grazie alla sconfitta dello Spezia a Reggio Emilia, parte la grande festa in città ... 🔗msn.com