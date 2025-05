La gara di Adzic contro la Lazio dura 10 minuti per Conceiçao solo 30 Tudor | “Gli ho chiesto scusa”

Nel finale di secondo tempo Tudor ha cercato di salvare in ogni modo il vantaggio di Kolo Muani pur essendo in 10 contro la Lazio. Anche facendo sostituzioni che hanno scatenato critiche e dubbi, togliendo l'appena entrato Adzic e togliendo dal campo anche Conceiçao: "E' stato brutto per loro, lo capisco ma rifarei tutto perché la scelta giusta. Poi mi sono scusato" 🔗Leggi su Fanpage.it

Lazio-Juventus Serie A oggi alle 18: formazioni ufficiali, orario e dove vedere il match in tv e streaming - La sfida Lazio-Juventus apre il sabato della 36ª giornata di Serie A e si gioca oggi, sabato 10 maggio, alle ore 18:00 allo stadio Olimpico. In palio punti pesanti per la corsa al quarto posto, ultimo valido per la qualificazione alla prossima Champions League.

La gara di Adzic contro la Lazio dura 10 minuti, per Conceiçao solo 30. Tudor: “Gli ho chiesto scusa” - Nel finale di secondo tempo Tudor ha cercato di salvare in ogni modo il vantaggio di Kolo Muani pur essendo in 10 contro la Lazio ... 🔗fanpage.it

Juventus, Conceiçao e Adzic entrano e vengono sostituiti: Tudor si scusa, poi difende Kalulu - Lazio-Juventus, Tudor spiega la sostituzione di Conceiçao e Adzic, entrati nella ripresa ed usciti dopo l'espulsione di Kalulu. Nel post-gara anche un messaggio a Giuntoli ... 🔗sport.virgilio.it

Juventus, sostituzioni clamorose di Tudor: la partita di Adzic dura 9 minuti - Clamorose sostituzioni per Igor Tudor durante la fase finale di Lazio-Juventus: fuori Francisco Conceicao e Adzic all`85`, e dentro Dusan Vlahovic e Federico Gatti,. 🔗msn.com