La famiglia di Prevost | dal Piemonte alle paludi di New Orleans le radici del Papa meticcio

Dalle colline del Piemonte al soglio pontificio: le radici italiane di Papa Francesco. La storia della famiglia Bergoglio a Portacomaro - Quando nel 2013 Jorge Mario Bergoglio fu eletto Papa, il mondo lo salutò come il primo pontefice argentino . Ma in quella fumata bianca si intrecciavano due storie: quella dell’ America latina e quella dell’ Italia del Novecento , fatta di valigie ...

Papa Leone XIV, le origini italiane, spagnole e francesi di Robert Prevost: la famiglia devota e l'amore per le arti - Robert Francis Prevost è stato eletto Papa con il nome di Leone XIV. Si tratta del primo pontefice statunitense e in particolare è originario di Chicago, nell'Illinois.

Leone XIV, da San Severino Marche la cugina di Prevost a Tgcom24: "Non è cosa di tutti i giorni avere un Papa in famiglia" - Carmen Prevost Nivea, nata in Perù, è arrivata in Italia nel 2015: "Quando ero a Lima provavo a mettermi in contatto con Robert per mostrargli il nostro albero genealogico.