‘La Fagianata’ di Magrini | Roglic un marpione Ayuso aspetta la terza settimana Tiberi verrà fuori alla distanza

LA CRONOMETRO DI TIRANADavanti sono arrivati tutti cronomen veri, Roglic ha vinto le Olimpiadi 4 anni fa. Tarling si sa che era un crack. Pensavo che vincesse con più vantaggio, ma Roglic è andato fortissimo. Vine è un cronoman, Affini è campione d’Europa. La cronometro è stata particolare, bella perché diluita nel tempo e con tante sorprese.Roglic IN MAGLIA ROSAPedersen per poco non ha difeso la maglia rosa. Me lo aspettavo che andasse bene, ma non mi aspettavo il crollo di Van Aert, che è stato il vero flop di giornata. Lui davvero male. Roglic ha preparato bene questo Giro d’Italia, domani penso che perderà la maglia. È un vecchio marpione. È vecchio di età anagrafica, ma si vede che è brillante, fresco. Ha vinto tutto, gli manca solo il Tour. È difficile sorprendere Roglic, è il favorito. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ‘La Fagianata’ di Magrini: “Roglic un marpione, Ayuso aspetta la terza settimana, Tiberi verrà fuori alla distanza”

