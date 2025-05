La cucina bengalese ci intossica E il Comune vieta gli odori

In piazza De Martino, a Palma Campania, non si discute più di traffico odi calcio: il tema preferito è il “profumo” che si diffonde nell'aria, e non certo quello di primavera. Da un paio di giorni, la cittadina vesuviana combatte a colpi di multe (fino a 500 euro) i «miasmi etnici» che esalano da pentole bengalesi troppo generose con il garam masala e altri intrugli della cucina asiatica.Così è nata l’ordinanza antiodore firmata dal sindaco Nello Donnarumma, immediatamente ribattezzata la «guerra delle narici» dai residenti con il fazzoletto schiacciato sulla faccia. Il provvedimento è operativamente semplice: la polizia locale sarà chiamata a pattugliare i vicoli del centro storico «a naso». Per ora mancano gli strumenti tecnici, ma c’è il vigile annusatore, in compenso, eroe civico con olfatto allenato alle emissioni di fritti e coriandolo fuori norma. 🔗Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - "La cucina bengalese ci intossica". E il Comune vieta gli odori

