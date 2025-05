La casentinese Sofia Fiorini convocata dalla nazionale italiana per gli Europei a Squadre di Marcia

Arezzo, 10 maggio 2025 – La casentineseSofiaFioriniconvocatadallanazionaleitaliana per gli Europei a Squadre di Marcia. Il direttore tecnico Antonio La Torre ha diramato l’elenco dei ventidue atleti che domenica 18 maggio avranno il compito di tenere alto il tricolore nella massima competizione continentale a Podebrady in Repubblica Ceca, mettendosi alla prova su strada tra diverse categorie e diverse lunghezze. Questa lista riporta anche il nome di Fiorini che, nata nel 2004 e cresciuta nell’Atletica Casentino, gareggerà nella gara di 20 chilometri tra le Donne e che ha meritato l’emozione della prima chiamata nella nazionale maggiore al fianco di campioni olimpici come Antonella Palmisano o Massimo Stano.La giovane atleta, studentessa alla Bocconi di Milano e attualmente tesserata per l’Atletica Libertas Unicusano Livorno, è ormai da molte stagioni tra le maggiori promesse della Marcia tricolore con un percorso costellato da numerose medaglie ai campionati italiani che è culminato nella conquista dell’oro ai Campionati Individuali Promesse nel 2024 nei 35 chilometri. 🔗Lanazione.it © Lanazione.it - La casentinese Sofia Fiorini convocata dalla nazionale italiana per gli Europei a Squadre di Marcia

