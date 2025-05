La carica dei diecimila | Sinner ci sei mancato

AGI - Si grida “Ci sei mancato”, “vai Jannik, sei un treno” si alzano cartelli con la scritta “Sinner ti amo”, va in scena la “Ola” e c'è pure uno spettatore che chissà perché, lo incita ripetutamente a colpi di “Vai cucciolo”. Il pubblico del Centrale è sceso in campo con Jannik Sinner, insieme ai suoi genitori, eccezionalmente in tribuna, nella serata del suo epico rientro contro il povero Mariano Navone che si becca pure un “tornatene a Buenos Aires” da un tifoso che forse ha sbagliato stadio (all'Olimpico in concomitanza c'è Lazio-Juventus) subito zittito dagli altri. Reazioni del pubblico “È un evento dal sapore storico, secondo solo a quello dell'elezione di Leone XIV” esagera con l'Agi Giulio uno spettatore in trasferta con la moglie e altre due coppie da Livorno: raccontano di aver speso 750 euro a testa (più viaggio e hotel) per assicurarsi i biglietti: “Nell'incertezza dell'orario di gioco di Sinner abbiamo comprato le sessioni diurne e serali di venerdì e sabato. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - La carica dei diecimila: "Sinner, ci sei mancato"

