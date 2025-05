La bufala della gigantesca anaconda filmata sul Rio delle Amazzoni – Il video

Sta circolando un video spettacolare che mostra una gigantescaanaconda, probabilmente lunga 200 metri, vista da un elicottero nel Rio delleAmazzoni. Una “scoperta” che ha rapidamente catturato milioni di visualizzazioni online, via social e attraverso diversi siti di informazione. Tuttavia, non si tratta di una scoperta zoologica, bensì dell’ennesima creazione dell’intelligenza artificiale.Nessuna fonte ufficialeIl video è apparso online all’inizio di maggio 2025, ma nessuna autorità scientifica o ambientale del Brasile ha confermato l’esistenza di un simile rettile. Non ne parlano neanche i media locali. Inoltre, pare molto strano che una tale “scoperta del secolo” venga diffusa senza indicare l’autore di una clip estremamente corta, di appena 8 secondi. Questo potrebbe farci comprendere come il video potrebbe essere stato generato con l’intelligenza artificiale, o a partire da una semplice immagine statica successivamente animata, per poi essere diffusa senza essere rivendicata da qualcuno. 🔗Leggi su Open.online