Si avvicina il momento del rientroincontrollato nell'atmosfera terrestre dellasondasovieticaKosmos 482, lanciata nel 1972 e rimasta da allora in orbita attorno alla Terra senza riuscire a raggiungere la meta per la quale era stata progettata: il pianeta Venere. Le ultime stime fatte dall'esperto di satelliti Marco Langbroek dell'Università Tecnica di Delft, nei Paesi Bassi, fissano il rientro tra le 22,58 ora italiana del 9 maggio e le 20,10 del giorno seguente. L'area che potrebbe essere interessata rimane però ancora molto vasta: è compresa tra 52 gradi di latitudine Nord e 52 gradi di latitudine Sud, dunque gran parte delle terre emerse e degli oceani.Secondo quanto scrive Langbroek sul suo blog, i rischi sono simili a quelli per l'impatto di un meteorite. "Trattandosi di un lander progettato per sopravvivere al passaggio attraverso l'atmosfera di Venere - afferma l'esperto - è possibile che sopravviva intatto al rientro nell'atmosfera terrestre e all'impatto. 🔗Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Kosmos 482, si avvicina il rientro incontrollato della sonda sovietica: cosa rischiamo